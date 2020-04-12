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Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır...
10 dakika önce
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir.
Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:02 Kaynak: AA
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