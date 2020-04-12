Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır...

10 dakika önce

Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:02 Kaynak: AA

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