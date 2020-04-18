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Bakan Albayrak: "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.
Bakan Albayrak: "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:25 Kaynak: İHA
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