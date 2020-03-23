Bakan Albayrak: Kamu bankalarımıza özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının destek paketlerini devreye almasıyla ilgili, "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın, koronavirüs salgını nedeniyle hazırladıkları destek paketlerini devreye almasına ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.