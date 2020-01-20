Bakan Albayrak: "(Kamusal zarar) Yıl sonu bilançoları açıklanacak. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: '(Kamusal zarar) Yıl sonu bilançoları açıklanacak. - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "(Kamusal zarar) Yıl sonu bilançoları açıklanacak.

6 saat önce

Bakan Albayrak: "(Kamusal zarar) Yıl sonu bilançoları açıklanacak.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "(Kamusal zarar) Yıl sonu bilançoları açıklanacak. 3 kamu bankamız da gayet güzel karlılıklarını da açıklayacaklar"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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