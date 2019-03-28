Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Kapalıçarşı Esnafını Ziyaret Etti

Bakan Albayrak Kapalıçarşı Esnafını Ziyaret Etti

10 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Bakan Albayrak Kapalıçarşı Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'ndan giriş yapan Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Esnafın yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılanan Albayrak, vatandaşlarla selfie çekildi. Kuyumcular Caddesi'nde çarşı esnafı ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Bakan Albayrak, Karamanlı Sokak'ta da kendisini bekleyen esnafla bir süre oturup sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Ekonomi
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