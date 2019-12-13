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Bakan Albayrak: "Kasım ayı itibariyle enflasyon yüzde 10 bandına gerilemiş oldu"
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'deki "Türkiye Değişim Başlıyor" iş dünyası buluşmasındaki konuştu. Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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