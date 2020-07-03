Bakan Albayrak: Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik - Son Dakika

Bakan Albayrak: Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Katar ziyaretinde, siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi. Albayrak, görüşmelere ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Katar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 01:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Albayrak: Katar ziyaretinde verimli görüşmeler gerçekleştirdik - Son Dakika

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