Bakan Albayrak: 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz için hayırlar getirsin

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Katılım Finans Sistemi'nin Türkiye ve ihracatçılar için hayırlı olmasını diledi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. 'Katılım Finans Sistemi' ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:56 - Kaynak: DHA
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