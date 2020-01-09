Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı - Son Dakika

Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı

6 saat önce

Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı.

Bakan Albayrak kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı, System.String[]

Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti. Burada Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Bakan Albayrak'a isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye edildi. Albayrak, belediye ziyaretinden sonra kenttin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bulunan esnafı gezdi. Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen sıcak pideyi gazetecilerle paylaştı. Albayrak, bu sırada Sivas Valisi Salih Ayhan'ın "Sivas'ın Katmeri Konya'nın pidesinden daha güzeldir" sözlerine karşılık, "Şimdi de Sivas Konya krizi çıkmasın" demesi çevredekileri güldürdü.


Albayrak, esnaf ziyaretlerinin ardından Sivas'tan karayolu ile Tokat'a hareket etti. - SİVAS

Berat Albayrak, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
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