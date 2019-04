Bakan Albayrak: "Kıdem Tazminatı Reformu Gerçekleştirilecek" (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tasarruflarımızın ekonomimizin kırılganlıklarını gidermedeki en önemli araç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' programında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak, tasarruf ve sigorta alanında atılacak adımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletten başlayarak bireye kadar her alanda tasarrufları önceliklendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tasarruflarımızın ekonomimizin kırılganlıklarını gidermedeki en önemli araç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin daha sürdürülebilir hale getirmek önümüzdeki dönemde en öncelikli konularımızdan birini oluşturacak. Vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacaklar" dedi.



Bakan Albayrak'ın açıklamalarına göre tasarruf ve sigortacılık alanında yeni adımlar şu şekilde olacak:



"BES yeniden yapılandırılacak,



Tüm paydaşların katılımı ile Kıdem Tazminatı Reformu gerçekleştirilecek ve bu fon BES'in entegrasyonu sağlanacak.



2020 yılından itibaren her yık OKS artı Gönüllü BES'te en az 100 milyar TL fon biriktirilmesi ve 5 yıl içinde milli gelirin yüzde 10'unu aşan toplam fon büyüklüğüne ulaşılması planlanıyor.



Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın kazançlarına göre, azdan az çoktan çok, belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yani tamamlayıcı emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak." diye konuştu.



Albayrak, "Bu yeni yapıyla birlikte 5 yılda, burada sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, yani çalışanlara, işverenlere ve devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacaktır. Finansal sektördeki bir diğer değişim alanımız sigortacılık sektörü olacak.



"Milli Reasurans şirketi ile birlikte sigorta şirketlerimizi destekleyeceğiz"



"Sigortacılık, BES ve Kıdem Tazminatı sonrasında hepimiz için çok önemli bir yeni finansman kaynağı olacak" diyen Albayrak, "Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kurarak sektörü izlenmesi ve denetlenmesini daha yakından takip edeceğiz. Sektörün çok daha hızlı bir şekilde güçlenmesine destek olacağız. Ayrıca Milli Reasurans şirketi ile birlikte sigorta şirketlerimizi destekleyecek, sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketlere mali denetim raporu sunma zorunluluğu



Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında da bazı adımlar atılacağını açıklayan Bakan Albayrak, "BDDK 2019 başında 500 milyon ve üzeri riski bulunan gruplar için bir düzenleme hayata geçirmişti. Bunu bir adım ileriye taşıyoruz. Bankacılık sektöründe toplam 100 milyon TL ve üzeri riski olan şirketlerin, mali yılın kapanmasının ardından 120 gün içerisinde bankalarına bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını ve borç ödeme kapasitesi, likidite riski, kur riski, ve karlılık gibi unsurları da içeren bir mali denetim raporu sunmak zorunda olacak. Aksi halde sektörden ek kredi alamayacak" diye konuştu.



Ayrıca, BDDK koordinasyonunda, mali şeffaflığın artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, finansal yönetim kalitesinin artırılması için gerekli tedbirleri de hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Daha önce duyurmuş olduğumuz ulusal kredi derecelendirme kuruluşu işlemlerini bu yıl içinde tamamlayacağız. Bu şekilde reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi ve sağlıklı değerlendirme imkanı sağlanmış olacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

