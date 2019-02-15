Bakan Albayrak: "Kırılganlıklara İzin Vermeyen Ekonomi Stratejisiyle Yol Alacağız"

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Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti

Dünyaca Ünlü Yıldız Orlando Bloom ve Katy Perry Nişanlandı

Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz