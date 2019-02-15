Bakan Albayrak: "Kırılganlıklara İzin Vermeyen Ekonomi Stratejisiyle Yol Alacağız"
1 saat önce
- "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İZMİR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katıldı.
- "Adım Adım Ekonomi İzmir
" toplantısı
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın konuşması
İZMİR - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katıldı. (4)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok. Hep dengeli, reel olarak artık üretime, dengeye dayalı, kaliteli, üzerine koyarak, kırılganlıklara izin vermeyen ekonomi stratejisiyle yol alacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:35 Kaynak: AA
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