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Bakan Albayrak: "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak.
Bakan Albayrak: "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:52 Kaynak: AA
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