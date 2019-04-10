Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Konkordato ve Kredi Yapılandırma Meselesini, Çok Daha İyi, Herkesin Çıkarına Olan...

Bakan Albayrak: "Konkordato ve Kredi Yapılandırma Meselesini, Çok Daha İyi, Herkesin Çıkarına Olan...

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Konkordato ve Kredi Yapılandırma Meselesini, Çok Daha İyi, Herkesin Çıkarına Olan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]