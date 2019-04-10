Bakan Albayrak: "Konkordato ve Kredi Yapılandırma Meselesini, Çok Daha İyi, Herkesin Çıkarına Olan...

Bakan Albayrak: "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."

Bakan Albayrak: "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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