Bakan Albayrak: "Konkordato ve Kredi Yapılandırma Meselesini, Çok Daha İyi, Herkesin Çıkarına Olan...
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."
Bakan Albayrak: "Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
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