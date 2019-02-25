Bakan Albayrak konuşuyor
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:50
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