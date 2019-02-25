Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak konuşuyor

Bakan Albayrak konuşuyor

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:50 

Ekonomi
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