Bakan Albayrak: Konut satışları, tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının geçen ay yüzde 209,7 arttığını, 190 bin 12 ile tarihin en yüksek haziran rakamlarına ulaşıldığını belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının geçen ay yüzde 209,7 arttığını, 190 bin 12 ile tarihin en yüksek haziran rakamlarına ulaşıldığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:18 Kaynak: DHA
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