Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen İdari Cezalarda İade Sürecini Başlattık

Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen İdari Cezalarda İade Sürecini Başlattık

19 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını ve 29 Mart'a kadar tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen İdari Cezalarda İade Sürecini Başlattık, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını ve 29 Mart'a kadar tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamasında; köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır." Ceza iadelerinin 29 Mart'a kadar tamamlanacağı belirtildi. 

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:31 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Güncel
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