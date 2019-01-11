Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen İdari Cezalarda İade Sürecini Başlattık
19 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını ve 29 Mart'a kadar tamamlanacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, köprü geçiş ihlalleri sebebiyle kesilen cezalarda iade sürecini başlattıklarını ve 29 Mart'a kadar tamamlanacağını açıkladı.
Bakan Albayrak Twitter
hesabından yaptığı açıklamasında; köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat
2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır." Ceza iadelerinin 29 Mart'a kadar tamamlanacağı belirtildi.
Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:31 Kaynak: DHA
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