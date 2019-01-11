Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlallerinde, İdari Ceza İade Süreci Başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını açıkladı.



Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını bildirerek, şu ifadelere yer verdi:



"Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır." - Ankara

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