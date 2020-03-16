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Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.' Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık." - ANKARA
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