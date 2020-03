Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2) - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK UŞAK'TA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından özel uçakla Uşak'a geçti. Bakan Albayrak, burada ilk olarak Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen Uşak İş Dünyası Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, UTSO Başkanı Suat Selim Kandemir, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

'2019 YILINDA ENFLASYON, KUR VE FAİZ DİZGİNLENDİ'

Burada konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden güçlenerek çıktığını belirten Bakan Albayrak, "Biz kimseye el açmadık. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz, Türkiye 2019 yılında bu üçünün de aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği bir yılı geride bıraktı" dedi.

'OCAK VE ŞUBAT RAKAMLARI ÇOK İYİ SİNYALLER VERİYOR'

Büyüme rakamlarının sevindirici olduğunu, 2020'ye çok güçlü girdikleri ifade eden Bakan Albayrak, tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz. İhracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı başlatılan finansal saldırılarla birlikte içeride insanımızı korkutmak, piyasalar üzerinde bir endişe oluşturmak, baskı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Her gün 'dolar 10 TL olacak, 12 TL olacak' diyen felaket tellallarına şahit oluyorduk. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü altyapısıyla, attığı adımlar, güçlü koordinasyon, aldığı önlemler ve uyguladığı politikalarla birlikte bu kriz sevdalılarının hayallerini boşa çıkardı" diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ MODEL

Tarımsal üretimde farklı projeler yürüttüklerini açıklayan Bakan Albayrak, "Tekstilin yanında özellikle, demir-çelik, mobilya, ayakkabı, beyaz eşya sektörünün yeni pazarlara açılma imkanlarını değerlendiriyoruz. Her türlü mikro sektör bazlı destekleri çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde değişim ve dönüşümü başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Toplantının ardından Uşak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Berat Albayrak, Uşak Havalimanı'ndan özel uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT- Feyzi DAVULCU, UŞAK,