Bakan Albayrak: Koruma kalkanı adımlarının tutarı 200 milyar liraya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: Koruma kalkanı adımlarının tutarı 200 milyar liraya ulaştı - Son Dakika

Bakan Albayrak: Koruma kalkanı adımlarının tutarı 200 milyar liraya ulaştı

12 dakika önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamında attıkları adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Bakan Albayrak: Koruma kalkanı adımlarının tutarı 200 milyar liraya ulaştı, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamında attıkları adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videosunda, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamında devreye aldıkları adımların geldiği noktayı anlattı. Bakan Albayrak, vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığını vurguladı. Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize bin liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin liralık nakdi yardım yapacağız. ve bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız temel ihtiyaç desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında esnaf destek paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari Kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi. 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsil edildi. Paraf kartla beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı."

Bakan Albayrak, işletmeler sundukları Kredi Garanti Fonu kefaletli işe devam desteği kapsamında da başvuruların 143 bin 769 firmaya ulaştığını kaydetti. Albayrak, "Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızdan yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu" dedi.

'FİNANAL İSTİKRAR KALKINMA KOMİTESİ TOPLANTISI'

Bakan Albayrak, virüsün etkisinin yayılma hızını kırdıklarını kaydederek, "Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasında gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa tüm bu alanlarda sergilenen performans milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik alt yapımızla, Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız genişletişmiş finansal istikrar ve kalkınma komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Ramazan-ı şerife kavuştuklarını da vurgulayarak, "Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,


Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 01:48 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Bir ABD savaş gemisinde daha Kovid-19 vakaları tespit edildi İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü         
12:00
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti         
11:50
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu         
11:39
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı         
11:36
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Karantinadaki ünlü golfçü Lucy Robson, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Karantinadaki ünlü golfçü Lucy Robson, simülasyonla golf sahasını evine getirdi         
11:17
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti         
11:13
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı         
11:07
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı         
11:05
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü         
10:54
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim         
10:45
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı         
10:43
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde         
10:39
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak         
10:30
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı         
10:22
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 14:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: Koruma kalkanı adımlarının tutarı 200 milyar liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]