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Bakan Albayrak: "(Kovid-19) Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "(Kovid-19) Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz"
Bakan Albayrak: "(Kovid-19) Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:08 Kaynak: AA
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