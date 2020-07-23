Bakan Albayrak: "Kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve korona virüs nedeniyle işleri zarar gören Halkbank'tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" ifadelerini kullandı. - ANKARA