Bakan Albayrak: "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini...
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız."
Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Üç kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de dahil oldu Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları