Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: 'Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum.
Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:38 Kaynak: AA
Son Dakika Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor