Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah,...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir riks görmüyorum."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:38 Kaynak: AA

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