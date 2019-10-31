Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen "Türkiye için Değişim Başlıyor" etkinliğinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılanan Albayrak, İl Başkanı İhsan Koca ile bir süre görüştükten sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Defterdarlığa geçen eden Albayrak, burada yetkilerle görüştükten sonra kent merkezindeki Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Albayrak, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde kendisine ikram edilen ürünlerin tadına baktı.

Berat Albayrak, AK Parti, Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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