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Bakan Albayrak: "Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız."
Bakan Albayrak: "Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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