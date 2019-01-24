Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Merkez Bankası işini çok iyi yapıyor

Bakan Albayrak: Merkez Bankası işini çok iyi yapıyor

1 saat önce

Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını söyleyen Bakan Albayrak, "Merkez Bankası işini bağımsız olarak son bir kaç aydır çok iyi yapıyor" diye konuştu.

Bakan Albayrak: Merkez Bankası işini çok iyi yapıyor, System.String[]
Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını söyleyen Bakan Albayrak, "Merkez Bankası işini bağımsız olarak son bir kaç aydır çok iyi yapıyor" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:40 

Merkez Bankası, Ekonomi
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