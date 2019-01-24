Bakan Albayrak: Merkez Bankası işini çok iyi yapıyor
1 saat önce
Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını söyleyen Bakan Albayrak, "Merkez Bankası işini bağımsız olarak son bir kaç aydır çok iyi yapıyor" diye konuştu.
Hazine yönetiminin piyasada çok daha aktif ve agresif olacağını söyleyen Bakan Albayrak, "Merkez Bankası
işini bağımsız olarak son bir kaç aydır çok iyi yapıyor" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:40
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