Bakan Albayrak: "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu...

15 dakika önce

Bakan Albayrak: "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:48 Kaynak: İHA
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