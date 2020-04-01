BAKAN ALBAYRAK : MİLLETİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN ALBAYRAK : MİLLETİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ (1) - Son Dakika

BAKAN ALBAYRAK : MİLLETİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ (1)

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

BAKAN ALBAYRAK : MİLLETİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ (1), System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Albayrak yaptığı açılamada, : "Bütün dünya Kovid19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor.  Bu hastalıktan en az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik" dedi.

"Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktirdik" diyen Albayrak, "Ülkemizin inşallah bu salgından kurtaracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gereken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanışmaya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında yardım kampanyası başlattı" diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir gayemiz var, salgınla da neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Albayrak, "Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınlarımızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılardan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı anda enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

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Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:03 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN ALBAYRAK : MİLLETİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ (1) - Son Dakika
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