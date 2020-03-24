Bakan Albayrak: Mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için 'Genel Tebliğ' hazırladık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: Mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için 'Genel Tebliğ' hazırladık - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: Mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için 'Genel Tebliğ' hazırladık

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir 'Genel Tebliğ' hazırladık" dedi.

Bakan Albayrak: Mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için 'Genel Tebliğ' hazırladık, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir 'Genel Tebliğ' hazırladık" dedi.

Bakan Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Salgının neden olduğu ekonomik tahribata karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini gündeme aldıklarını anımsatan Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir 'Genel Tebliğ' hazırladık. Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık. Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."


Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:17 Kaynak: DHA

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