Bakan Albayrak, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yılını tebrik etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 30'uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Bu ülkenin üretimine ve refahına katkı yapmak için Anadolu'nun genç evlatları tarafından 30 yıl önce kurularak bugün büyük bir ailenin çatısı haline gelmiş MÜSİAD'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, ülkemize ve ekonomimize sundukları kıymetli katkıların sürekliliğini dilerim" dedi.

FOTOĞAFLI