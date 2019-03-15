Bakan Albayrak Nazilli Belediyesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum." dedi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli
'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum." dedi.
Bakan Albayrak, Aydın
'ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık
'ı ziyaret etti.
Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirten Albayrak, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.
Ziyaretin ardından cuma namazı için Hoca Camisi'ne geçen Albayrak, yolda esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:49 Kaynak: AA
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