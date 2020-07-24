Bakan Albayrak: Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu...
Bakan Albayrak: Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacak.
Bakan Albayrak: Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacak
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu... - Son Dakika Ekonomi
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