Bakan Albayrak: "Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad...
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Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.
Maliye
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:52 Kaynak: İHA
ve Hazine Bakanı Berat Albayrak
, " Necip Fazıl Kısakürek
'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Necip Fazıl
Kısakürek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Eserleri ve mücadelesi ile Türk gençliğine nesillerdir şuur ve ilham veren mukaddes emanetin fikir bekçisi üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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