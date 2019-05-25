Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad...

Bakan Albayrak: "Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad...

3 saat önce

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak:
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, " Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Eserleri ve mücadelesi ile Türk gençliğine nesillerdir şuur ve ilham veren mukaddes emanetin fikir bekçisi üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:52 Kaynak: İHA
Berat Albayrak, Maliye, Necip Fazıl Kısakürek, Güncel
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