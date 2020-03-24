Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:44 Kaynak: İHA

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