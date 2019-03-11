Bakan Albayrak: "Nisandan İtibaren Yapısal Tarafta Atacağımız Adımlarla Süreci Daha da...

Bakan Albayrak: "Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz, politikalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz.

Bakan Albayrak: "Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz, politikalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz."

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