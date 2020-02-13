Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları olacak gençler mezun oldu - Son Dakika
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Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları olacak gençler mezun oldu

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları olacak gençler mezun oldu, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu. Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz" dedi.


Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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