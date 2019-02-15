Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Ocak Bütçe Gelirlerini Önemli Oranda Artırdığımız Bir Ay Oldu

Bakan Albayrak: Ocak Bütçe Gelirlerini Önemli Oranda Artırdığımız Bir Ay Oldu

32 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak ayı bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.

Bakan Albayrak: Ocak Bütçe Gelirlerini Önemli Oranda Artırdığımız Bir Ay Oldu, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak ayı bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu" dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde 'Ocak 2019 dönemi bütçe gerçekleşmeleri'ne ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre; bütçe fazlası Ocak 2018'de 1,7 milyar TL, Ocak 2019'da 5,1 milyar TL, faiz dışı fazla Ocak 2018'de 7,7 milyar TL, Ocak 2019'da 12,4 milyar TL, bütçe gelirleri Ocak 2018'de 38,2 milyar TL, Ocak 2019'da 97 milyar TL, artış yüzde 66,6 olarak belirtildi.

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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