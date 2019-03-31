Bakan Albayrak Oyunu Kullandı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, oyunu kullandı.
Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak
ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı
'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Albayrak ve eşi Esra Albayrak daha sonra "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tokalaştı.
Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Albayrak, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı sandığa attı.
Albayrak, oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını temenni etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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