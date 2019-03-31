Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Oyunu Kullandı

Bakan Albayrak Oyunu Kullandı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı.

Bakan Albayrak Oyunu Kullandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyunu kullandı.

Bakan Albayrak, eşi Esra Albayrak ile oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Albayrak ve eşi Esra Albayrak daha sonra "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tokalaştı.

Gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine veren Albayrak, daha sonra görevliden oy pusulası ile zarfını aldı, kabine geçerek oyunu kullandı ve ardından zarfı sandığa attı.

Albayrak, oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını temenni etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Kısıklı, Berat Albayrak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]