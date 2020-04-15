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Bakan Albayrak: "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz.
Bakan Albayrak: "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:12 Kaynak: AA
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