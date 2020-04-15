Bakan Albayrak: "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?

Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak

Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim

Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti