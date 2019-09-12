Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif...
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Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif...

14 dakika önce

Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz.

Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif..., System.String[]

Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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