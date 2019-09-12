Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif...
14 dakika önce
Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:00 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Özellikle 2. yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti Son Dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesinin tutuklu eski yazarları hakkında karar Son Dakika: Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum