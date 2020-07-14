Bakan Albayrak: Pancar çiftçimizin hesabına 122 milyon 593 bin TL avans bedelini yatırıyoruz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Pancar çiftçimizin hesabına 122 milyon 593 bin TL avans bedelini yatırıyoruz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar çiftçisinin hesabına yatıracaklarını belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedeli ödemesini bugün pancar çiftçisinin hesabına yatıracaklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız' başlığıyla paylaştığı mesajında, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:15 Kaynak: DHA
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