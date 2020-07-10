Bakan Albayrak: Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağımızdan şüphe olmasın

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , düşük kamu borç stoğu oranının pandemi sürecinde hareket alanı sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirterek, "Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

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Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı