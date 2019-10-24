Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru...
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru...

Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru...

15 dakika önce

Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik."

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:21:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]