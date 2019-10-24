Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru...
15 dakika önce
Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik."
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:06 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Yatırımcı güvenini güçlü tutarken en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla hareket ettik."
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti Ronaldo yıllık maaşından fazlasını Instagram'dan kazanıyor!