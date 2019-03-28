Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Piyasalarda Ciddi Bir Toparlanma Görüyorum.

Bakan Albayrak: "Piyasalarda Ciddi Bir Toparlanma Görüyorum.

12 dakika önce

Bakan Albayrak: "Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Piyasalarda ciddi bir toparlanma görüyorum.Piyasa faizlerinden,reel sektör güven endeksinden,önümüzdeki ay beklentilerinden görüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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