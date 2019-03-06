Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Pozitif Performansın Göstergelerini Görüyoruz (2)

Bakan Albayrak: Pozitif Performansın Göstergelerini Görüyoruz (2)

1 saat önce

ESNAFI ZİYARET ETTİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Albayrak: Pozitif Performansın Göstergelerini Görüyoruz (2), System.String[]
ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Albayrak daha sonra esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Umut Öcal, bakanın yanına gelerek motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan Bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor, bir çalışma yapıyor. Biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.

Bir köfteciye giren Bakan Albayrak burada yemek yedikten sonra ilk defa oy kullanacak 200 gençle görüşmek üzere Kocaeli Bilim Merkezi'ne geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

AK Parti, Berat Albayrak, Kocaeli, Güncel
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