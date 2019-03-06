Bakan Albayrak Pozitif Performansın Göstergelerini Görüyoruz (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti.

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Albayrak daha sonra esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Umut Öcal isimli vatandaş, motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, Bizim Kenan bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor bir çalışma yapıyor, biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız diye yanıt verdi.



Bir köfteciye giren Bakan Albayrak, burada yemek yedikten sonra, ilk defa oy kullanacak 200 gençle görüşmek üzere Kocaeli Bilim Merkezi'ne geçti.

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