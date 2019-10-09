Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Rabbim, Mehmetçiğin yolunu açık etsin"
Son Dakika Politika Bakan Albayrak: 'Rabbim, Mehmetçiğin yolunu açık etsin'

Bakan Albayrak: "Rabbim, Mehmetçiğin yolunu açık etsin"

18 dakika önce

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Bakan Albayrak:

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.


Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 'Barış Planı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında Türk askerinin muzaffer olmasını dileyerek, "Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Berat Albayrak, Maliye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis Başkanından örnek davranış
Çavuşoğlu'nun özel harekat üniformalı pozu, Akşener'in yardımcısını rahatsız etti Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Rabbim, Mehmetçiğin yolunu açık etsin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]