Son Dakika › Ekonomi › Bakan Albayrak: 'Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Albayrak: "Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.
Bakan Albayrak: "Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Son Dakika Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor