Bakan Albayrak: "Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak."

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Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi