Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Reform Alanlarımızın Başında Finansal Sektör Geliyor.

Bakan Albayrak: "Reform Alanlarımızın Başında Finansal Sektör Geliyor.

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Ekonomi
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