Bakan Albayrak: "Reform Alanlarımızın Başında Finansal Sektör Geliyor.
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor.
Bakan Albayrak: "Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
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